Особенности международной логистики

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Развитие мировой торговли, активизация экспортно-импортных операций — всё это позволяет говорить о том, что необходимо удовлетворять и логистические нужды компании как в региональном, так в международном формате. Общепринятым термином стала международная логистика: особенности и нюансы, специфика мероприятий, этапы сотрудничества с клиентами. Это целый комплекс услуг, цель которых обеспечить и своевременную транспортировку грузов из одной точки в другую, причём, максимально экономичным, безопасным и надежным способом. Конечно, обязательно осуществление контроля, наличие сопроводительных документов.

Да, деятельность, которая связана с экспортно-импортными операциями, проводимыми в странах Европейского Союза и других регионах, априори будет более сложной. Надежная международная логистическая компания — это объединение нескольких участников деятельности с соблюдением международных правил относительно транспортировок и других видов делового сотрудничества. Лица, участвующие в этой цепочке:

Покупатель товаров, продукции.

Посредники, импортеры.

Предприниматели, экспортирующие продукцию, товары.

Компании, у которых эти товары приобретаются.

Иногда участники цепочки могут совпадать, например, производитель товаров одновременно может являться и экспортером. В некоторых случаях при транспортировке в международном формате некоторые действия, операции могут быть выполнены только посредниками, обладающими полномочиями. Любая международная логистическая компания нацелена на расширение своей деятельности на рынке. Это означает, что правильно организованная логистика будут способствовать снижению затрат, а значит делать продукцию, товары более конкурентоспособными. В результате предприниматели будут заинтересованы в продолжении сотрудничества.

В международных логистических компаниях работают и узкопрофильные специалисты: занимающиеся внешнеэкономической деятельностью, организующие непосредственно логистические потоки, есть юристы, экспедиторы, переводчики, координаторы и так далее.

Активно эта сфера начала развиваться примерно с 70-ых годов прошлого века. И до этого была очевидна обоснованность сотрудничества в плане ведения бизнеса, но инфраструктура не позволяла наладить полноценное сообщение между разными странами. Лишь во второй половине прошлого века наметилось значительное улучшение качества дорог, железнодорожных станций, портов. Стали более активно задействоваться и воздушные суда для транспортировки грузов. Поэтому и появилось такое понятие, как современная международная логистика, позволяющая оптимизировать бизнес-процессы. Так, можно в качестве образца привести Китай. Именно в этой стране юго- азиатского региона в последние десятилетия стало очевидно не просто улучшение, но огромный рывок в плане улучшения инфраструктуры.

Многим компаниям и предпринимателям следует взять на вооружение китайский опыт. Во многом современная международная логистика учитывает опыт именно стран азиатского, а также европейского региона. Например, если взять одинаковый отрезок дороги протяженностью 1000 км, то в Китае или в Европе обычная фура сможет преодолеть этот участок примерно за 60 часов. Если же сравнить это расстояние с дистанцией между Калькуттой и Дели в Индии, то такое расстояние и транспортное средство покроет за 130 часов. И хотя Индия тоже стремится заявить о себе как об участнике международной торговли, однако разница в подходе к делу очевидна.

В современной международной логистике учитывается множество факторов, в том числе и лояльность властей к организации сотрудничества, к развитию торговли. Лояльность властей тех или иных стран варьируется даже в пределах Европейского Союза, где действуют идентичные стандарты, требования. Такой объём информации и знания сложно получить, обучаясь в специализированном учебном заведении, владея теорией. Такие познания приходят в основном на практике. Вот почему так ценятся профессионалы-логисты, имеющие большой опыт.

Из-за изменения форматов сотрудничества меняются стандарты в разных сферах. Есть свои особенности международной логистики, некоторые из них можно наглядно продемонстрировать с помощью таблицы:

Сближение логистики и маркетинга Спецификации продаже и последующего послепродажного сервиса становятся первостепенным фактором, влияющим на завоевание внимания потенциальных покупателей. Сближение логистики и маркетинга будет наблюдаться и в дальнейшем Сотрудничество в международном формате означает учёт баланса Затраты будут выше в сравнении с торговлей внутри страны, и задачей специалистов будет нахождение баланса между оптимизацией расходов и получением прибыли от международной торговли

Да, необходимость учета большого количества факторов в сравнении с ведением бизнеса на территории исключительно одной страны или даже одного региона всегда будет иметь место. Особенности международной логистики заключаются и в том, чтобы обеспечить безопасность грузов при пересечении границы и при передвижении по территории нескольких государств. Учитывается и необходимость соблюдения температурных и других режимов в процессе следования, из-за чего реализация и транспортировка определённой категории товаров будет невозможной.

Среди особенностей в международной логистике следует отметить и следующее:

Всё большую роль будет играть аутсорсинг.

Активно будут внедряться современные технологии, автоматизированные системы контроля.

Считается, что активно будет развиваться и логистика, представляющая сферу услуг.

Нельзя не отметить воздействие двух противоположных факторов. Международная логистика, нюансы, особенности, правила которой довольно изменчивы в соответствии с меняющейся обстановкой, имеет и довольно устойчивые тренды. Так, можно с полной уверенностью сказать, что в будущем регламенты, требования относительно соблюдения санитарно-гигиенических, противопожарных, экологических стандартов будут лишь ужесточаться. Но с другой стороны есть и противоположная особенность, направленная на нивелирование бюрократических препонов при взаимодействии экспортеров и импортеров, находящихся в разных странах.

Специалисты знают ситуацию в целом и владеют деталями, что подразумевает международная логистика: нюансы, особенности, правовая практика, специфика сокращения издержек. Составляется множество договоров, в том числе и с ориентацией именно на транснациональность. Большое значение уделяется их страхованию грузов, отслеживанию транспорта в пути следования с применением спутниковых навигационных систем.

Среди особенностей, нюансов международной логистики, так ярко проявляющихся в последнее время, нельзя не отметить и планомерное увеличение таможенных пошлин, возникновение новых поборов и увеличение объёма штрафов за нарушение некоторых положений. Конечно, всё это в итоге выльется в удорожание грузов для конечного потребителя. В некоторых странах активно говорят о взимании дополнительных налогов, например, так называемый «экологический налог», «углеродный» и так далее.

Во многом это тоже выходит на первое место. В наличии должны быть многочисленные сопроводительные документы, которые будут проверяться на предмет их соответствия специфике товаров. Также приходится помнить о квотах, сертификации и лицензиях, ограничении на ввоз некоторых партий товаров в зависимости от правового регулирования. И именно международная логистическая компания несет ответственность за соблюдение юридических, правовых формальностей и учёт прецедентов. Обязанности:

Разработка оптимального маршрута, чтобы минимизировать прохождения таможенных пунктов и снизить издержки.

Выбор надежных компаний-партнеров.

Учет специфики каждого перевалочного таможенного пункта на всём маршруте.

Ответственность за хранение грузов.

В международных логистических компаниях работают аудиторы и экспедиторы, которые понимают то, как функционирует вся бизнес-цепочка. Кроме того, надо уметь принимать оперативные обоснованные решения в формате реального времени в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Несмотря на многочисленные особенности, нюансы, сложности и ужесточающиеся требования из-за глобализации компаниям просто не остается выбора. Задача международной логистики заключается именно в оптимизации времени, издержек, рисков, в организации контроля. Обязательно и страхование ответственности, составление официальных договоров. Очень помогают и другие внедрения:

Электронная логистика Она позволяет осуществлять многочисленные онлайн транзакции Онлайн контроль Это уменьшает материальные убытки, сокращает потери времени и позволяет предоставить клиенту полную отчетность в любой момент

Таким образом все обязанности специалистов, занимающихся международной логистикой, можно свести к понятиям:

Планирование с учетом реалий.

Оптимизация рисков и трат.

Управление потоками.

Контроль за всем происходящим с возможностью предоставить заказчику полный отчет.

В задачи профессионалов входит выбор транспортировки и самих средств транспорта, поиск исполнителя, развитие технологического единства, чтобы все складские, транспортные процессы были сведены воедино. Плюс, прорабатываются условия страхования, правильный выбор страховщика.

Национальные экономики, закрытые от взаимодействия с экономиками других стран, обречены на поражение. Практика показывает, что даже непростая международная ситуация в виде каких-то масштабных техногенных катастроф, природных катаклизмов или пандемий не способна полностью парализовать международные отношения. Значит, логистика будет развиваться и дальше. Сюда же относятся закупочная, производственная, транспортная, маркетинговая, складская логистики. Она же подразделяется и по другим признакам, например, фармацевтическая, сельскохозяйственная. Делится она и по специфике интегрирования, по функциональному охвату и по многим другим основаниям.

В последнее время всё более громко заявляет о себе и тенденция к благотворительности. Во многих транснациональных корпорациях это стало даже хорошим тоном и негласным обязательным условием, формирующим отношение целого мирового сообщества к тому или иному бренду. Поэтому стала уже обыденностью, например, отправка гуманитарных грузов из стран Европы на другие континенты. А значит, и здесь придётся иметь дело с международной логистикой, нюансами, особенностями.

Глобализация повышает требования и к самим специалистам. Несмотря на то, что получить профильное образование можно практически во всех странах мира, наблюдается нехватка действительно квалифицированных кадров. Поэтому и зарплаты профессионалов, занятых в сфере международной логистики, традиционно высоки. Но и требования тоже возрастают. Они должны знать особенности, нюансы, учитывать прецеденты, правоприменительную практику, зачастую они должны свободно владеть как минимум одним из международных языков. Как правило, языком интернационального общения считается английский, плюсом будет знание китайского, арабского.

Современные логисты должны хорошо владеть и информационными технологиями, что позволит оптимизировать их работу, увеличить автоматизацию в деятельности других сотрудников и повысить отдачу от внедрения современных технологичных решений. Как видно, особенностей, нюансов в международной логистике существует немало.

Людмила Логистик УКР Эксперт в сфере транспорта и логистических процессов