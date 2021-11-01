Как проводится аудит логистического предприятия, его особенности

Сфера логистики постоянно меняется, приспосабливаясь к объективным реалиям. Соответственно, меняются особенности аудита логистического предприятия, чтобы результаты были максимально достоверными, а выработанная стратегия, тактика — эффективными. Реалии таковы, что многим компаниям приходится пересматривать свою деятельность, оптимизировать расходы, задействовать резервы. Это, конечно, сказывается и на логистической сфере.

Особенности аудита логистического предприятия

Он проводится, чтобы клиент получил ответы на ключевые моменты. В этом смысле особенности аудита логистического предприятия следующие:

Надо выяснить, каково оптимальное количество центров хранения, распределения и как выбрать их лучшую геолокацию

Необходимо ли оснащать центры распределения современными технологиями, насколько это экономически оправданно, какие технологии следует внедрять для ускорения обработки грузов

Каким должен быть уровень сервиса, какие услуги предлагать клиентам

Какие транспортные средства должны входить в автопарк

По каким принципам выбирать маршрутные цепочки и пр.

Как видно, особенности аудита логистического предприятия позволяют обосновать нужную стратегию, дать ответы на основополагающие вопросы. Если всё сделано правильно, то это позволит придать ускорение бизнесу. Нередко после подобных мероприятий компании выходят на качественно иной уровень, например, переходя из категории региональных в международные.

Также среди особенностей аудита логистических предприятий стоит отметить то, что сам аудит подразделяется на виды в зависимости от специфики деятельности компании. Да, есть общие алгоритмы работы, этапы, подэтапы, стандарты предоставления итоговой отчётности. Однако будут иметься и различия в деятельности, учитывая специфику каждого конкретного бизнеса, его финансовые возможности, цели и задачи.

Виды аудитов в логистике

Важно подробнее рассмотреть его виды. Отвечая на вопрос о том, каким бывает аудит в логистике, стоит выделить следующие виды:

Общий. Его проводят с определенной периодичностью, не слишком часто, например, раз в 1-2 года. Он выполняет контролирующую функцию, чтобы убедиться в соблюдении принятой тактики развития. Кроме того, он позволит удостовериться, что сотрудники корректно выполняют свои должностные обязанности в соответствии с инструкцией

Специальный аудит. Как правило, приглашаются сторонние консультанты, которые оценивают уровень обслуживания, качество. То есть оценка идёт с точки зрения потенциального покупателя. И именно взгляд со стороны позволит сформировать объективную картину

Специальный аудит запасов. Как видно из названия, акцент делается на проверку уровня запасов, отслеживается их перемещение, обрабатываются данные относительно возврата некачественных товаров изготовителю, а также устаревших, невостребованных. Часто его совмещают с процессом инвентаризации материальных запасов, что вполне логично

Финансовый. Анализируются финансы, финансовые показатели

Товарно-транспортной документации. Анализируются документы относительно разгрузки/погрузки, экспедирования, транспортировки. Частного именно при этом выявляются некоторые ошибки в оформлении документации, в том числе и бухгалтерских документов

Рассматривая аудит в логистике, клиент принимает решение о целесообразности проведения того или иного вида. Иногда клиенты твёрдо знают, что именно они хотят проверить, какие сведения получить, какие ошибки выявить, но так бывает далеко не всегда. Классической можно назвать ситуацию, когда документально фиксируется увеличение необоснованных издержек, но не удается выявить их источник.

Часто именно благодаря аудиту в логистике клиенты получают соответствующие рекомендации по окончанию всех проверок. Они видят и отчёты. Отчёты выражаются в виде схем, графиков, диаграмм, наглядной статистики. Часто к отчётам прилагаются фото, видеоинформация. Как видно, подобное сотрудничество с профессионалами будет весьма продуктивным.

Как проводится аудит транспортной логистики

Есть четко регламентированные этапы. Аудит транспортной логистики можно охарактеризовать в виде следующей таблицы:

От общего к частному Анализируются глобальные цели, отчётность о деятельности, выясняются причины недостаточной эффективности, а затем происходит детальная проработка тех или иных сегментов в работе компании Обязательно формирование команды В ней присутствуют специалисты логисты, специалисты по контролю, бухгалтерии, финансам, маркетингу, информационным технологиям, закупкам и производству

Аудит транспортной логистики — это, как правило, командная работа специалистов в разных узкоспециализированных сферах. На первом этапе происходит изучение общей информации, например, сферы складирования, продаж, производства. Изучается сотрудничество с оптовыми и розничными заказчиками, склады сырья и готовой продукции, нюансы производства.

На этом этапе в аудите транспортной логистики исследуются и документальные источники информации. Если подобные мероприятия проводились в прошлом, то подлежат изучению в первую очередь отчёты специалистов, действовавших ранее. Но предварительный этап очень важен, поскольку позволяет сформировать вопрос. Впоследствии эти вопросы станут основанием для создания разнообразных анкет, интервью, поскольку подобный аудит подразумевает работу и непосредственно с сотрудниками компании.

Грамотный аудит логистического предприятия

Условно эту процедуру можно разделить на внутреннюю и внешнюю. Аудит логистического предприятия, который относится к внутреннему формату, означает следующее:

Анализ договоров, отчётов структурных подразделений

Анализ первичной документации, транспортных накладных

Анализ деятельности компаний за прошлый период: история заказов, взаимодействие с клиентами, статистические показатели

Это лишь общие вехи. Аудит логистического предприятия позволит выявить разные показатели, например, скорость обработки заказов, эффективность работы и прочее. Каждый из вышеозначенных этапов подразделяется на подэтапы. После их проведения, проанализировав внутреннюю деятельность предприятия, можно будет делать определённые выводы.

В процессе аудита логистического предприятия принимается во внимание то, сколько в среднем тратится времени на выполнение заказа, каковы затраты, каков уровень брака и прочее. Оценивается профессионализм сотрудников, соответствии их деятельности должностным инструкциям. Это крайне важный момент, где имеет значение каждая деталь. При этом крайне важно относиться вежливо, корректно к сотрудникам предприятия, чтобы они не чувствовали себя испытуемыми, а работали как единая команда со специалистами.

Аудит логистических складов

Часто заказывают услугу, если надо выяснить сбой в работе склада или провести независимую оценку. А ещё, аудит логистических складов нужен тогда, когда проводится восстановление после сбоя, то есть проводятся мероприятия по так называемой «реанимации бизнеса». Но и это ещё не всё. Так, актуально и проведение оценки на будущее, чтобы понять, в каком направлении стоит развиваться.

Можно охарактеризовать аудит логистических складов и с помощью таблицы. Так, имеет значение следующее:

Базовый аудит Он позволяет оценить бизнес-процессы, выявить отклонения, внести коррективы. Выявляется эффективность отдачи от работы в расчёте на один квадратный метр склада Логистический аудит склада Анализируется каждая операция, сопровождение, компетентность персонала, всех сотрудников

В процессе аудита логистических складов тоже задействованы свои методики. Они позволяют выяснить в том числе и такие нюансы, как дисциплина сотрудников, оценка чистоты и даже соблюдение противопожарных, санитарных норм. Оценивается состояние технического оснащения, оперативность обработки заказов и, что особенно важно в последнее время, соблюдение техники безопасности со стороны работы сотрудников и отделений, отвечающих за эту сферу на предприятии.

Кому актуален логистический консалтинг

Само понятие «консалтинг» относительно новое, особенно для стран Восточной Европы. В США, странах Западной Европы это стало обыденным явлением, однако это тоже имеет свои плюсы. Развивается логистический консалтинг стремительно, и отечественным специалистам гораздо проще и продуктивнее перенимать уже готовый зарубежный опыт европейских и заокеанских коллег. Конечно, адаптируя его под реалии отечественного бизнеса. Это направление управленческого консультирования, оно подразумевает оказание услуг интеллектуального типа. Специалистам приходится решать довольно сложные проблемы и уметь подходить к делу нестандартно.

Проводится логистический консалтинг специалистами, имеющими профильное образование, опыт в данной сфере. Как правило, это высшее образование. Но в этой сфере приходится совершенствоваться всю жизнь, поскольку появляются новые технологии, в том числе информационные, новые методы оценки деятельности компании. Это особая управленческая деятельность, позволяющая выявить и обозначить проблему, найти источник повышенных затрат и, что немаловажно, предложить эффективные пути устранения, опираясь на финансовые и другие возможности компании.

В вопросе логистического консалтинга нет мелочей, поскольку именно из таких деталей складывается общая картина. Специалисты собирают и обрабатывают большое количество данных, охватывают качественные и количественные характеристики. Обязательно составляются и отчёты, которые должны быть предоставлены клиенту в чёткой, понятной форме и быть достоверными. Анализируется статистика, учитываются временные показатели, например, влияние сезона. Показатели сравниваются с данными за аналогичный период прошлых лет. Проводятся опросы, анкетирование, интервьюирование сотрудников. Важно оценить то, насколько удовлетворены потребители конечным результатом.

Чем полезен логистический консалтинг для бизнеса

Отвечая на вопрос о том, чем полезен логистический консалтинг, стоит отметить, что он выявляет причины не только явных проблем, но и скрытых. Порою по завершении всех мероприятий консультанты выявляют скрытые проблемы, которые никак не были обозначены заказчиком, но они оттягивали на себя определенную часть материальных ресурсов. Также польза заключается в следующем:

Иногда по итогам деятельности в отчётности указывается необходимость оптимизировать не только технические мощности, но и работу персонала. В некоторых случаях консультанты дают рекомендации о сокращении персонала или, напротив, увеличении штата за счёт привлечения узкоспециализированных сотрудников

Это поможет избежать проблем с надзорными и контролирующими органами, в частности, с налоговыми, поскольку логистический консалтинг затрагивает и анализ финансовых, бухгалтерских документов

Даются рекомендации относительно развития компании в краткосрочной, среднесрочной, долгосрочной перспективе. То есть ставятся задачи на ближайшие несколько месяцев или даже лет

А ещё, отвечая на вопрос о том, чем полезен логистический консалтинг, нельзя не упомянуть и необходимость технической модернизации. На практике это означает внедрение новой техники, оборудования, а также программного обеспечения. Это позволит быстрее анализировать базы данных, принимать адекватные решения. Да, такая модернизация означает и финансовые затраты, однако можно проводить эти мероприятия постепенно, то есть в несколько этапов.

Также польза логистического консалтинга заключается в том, что это позволит привлечь больше клиентов. Высвобождаются не только материальные ресурсы, но и ускоряется сервис, обслуживание клиентов. Это тоже положительным образом скажется на репутации компании, сделает её ещё более привлекательной в глазах потенциальных клиентов. Когда все бизнес-процессы оптимизированы и работа их слажена (что сравнимо с работой часового механизма), то отдача будет велика.

Что такое управление заказами и запасами

Это ещё одна неотъемлемая часть логистического консалтинга. Подразумевает управление заказами и запасами оптимизацию объемов сырья, продукции, товаров. Управление запасами позволяет оптимизировать материалы расходного типа, заготовки, минимизировать расходы, которые тратятся непосредственно на логистику, хранение. Также это позволит избежать простоев в функционировании компании. Практика показывает, что даже успешная деятельность маркетингового отдела, налаженное производство часто не могут компенсировать затраты, возникающие из-за неоптимизированных остатков. Довольно часто возникает ситуация, когда на складе копятся излишки, ведь они даже при должном хранении подвержены естественному износу. Они также перетягивают на себя финансовые ресурсы, поскольку эти объекты тоже нужно обслуживать, охранять, инвентаризировать.

Плюс, управление заказами и запасами позволяет выявить и противоположную крайность, заключающуюся в недостаточности запасов и заказов. Это тоже чревато невозможностью оперативно отреагировать на запросы клиентов, предоставить качественный и быстрый сервис. Это ведёт к простую в работе, а значит, вновь придётся иметь дело с издержками, которых можно было бы избежать.

В процессе управления запасами и заказами нужно подразделять их на виды. Так, запасы бывают текущие товарные, производственные, сезонные и некоторые другие. Они призваны обеспечивать бесперебойность процесса функционирования, некоторая часть должна храниться на случай непредвиденных обстоятельств и так далее. Соответственно, каждая категория будет означать и метод управления, контроля. Нужно ориентироваться на специальный регламент.

Регламент управления запасами и заказами

Это отдельная сфера, которая изучается специалистами-логистами. Продемонстрировать можно на примере следующей таблицы:

Консервативный подход при формировании запасов Создаются большие запасы, поскольку нужно свести к минимуму риски простоя, перебоев. Но при сильном увеличении консервативным подходом возрастает риск снижения отдачи от бизнеса Активный подход Компания отказывается от обилия запасов, ориентируясь лишь на минимум или же вовсе не подразумевает наличие излишков. Это помогает снизить некоторые расходы, но тоже влечёт увеличение рисков перебоев Умеренный подход Анализируются самые частые проблемы. Выявляются товары, продукция, то есть запасы, на которые чаще всего возникает повышенный спрос и перебои с которыми случались ранее. Именно эта категория запасов хранится на складах в больших объёмах

Нельзя сказать, что какой-то один вид, поход является правильным. Скорее, в процессе управления заказами и запасами целесообразно комбинировать сразу несколько подходов, ориентируясь в том числе на сезон, то есть естественное повышение спроса, увеличение активности со стороны клиентов.

Специалисты помогут найти баланс между этими тремя походами. Основывается это не только на личном опыте профессионалов. Эта сфера довольно хорошо изучена, поэтому есть даже специальные формулы, позволяющие вывести оптимальные объёмы. Например, часто в расчётах задействуется так называемая «формула Уилсона». Она означает учёт затрат в расчёте на единицу продукции, экономическое обоснование, потребности компании в продукции, стоимость и другие факторы. Есть и прочие формулы, не менее интересные методики расчёта.

Как эффективнее всего контролировать запасы и заказы

Рекомендуется составить график, как правило, содержащий равные периоды времени. В соответствии с этим графиком сотрудники проверяют издержки, запасы, выявляют объёмы остатков, заблаговременно отправляют заявки на поступление дополнительного объема, чтобы избежать простоя. Это не единственный вариант. В некоторых случаях рекомендуется вести постоянный, а не периодический мониторинг. Как только объёмы снижаются до минимально возможных, то эта информация в автоматическом формате поступает в соответствующий отдел на предприятии, формируется заявка на подвоз дополнительного объёма. По опросам и исходя из практических реалий, мониторинг запасов лучше проводить не периодически, а в системе реального времени. Многие предприниматели назвали это оптимальным, более удобным. В таком случае риск перебоя из-за нехватки запасов будет сведен к минимуму.

Все данные заносятся в таблицу. Современные технологии позволяют сделать так, чтобы руководство компании было в курсе объёмов запасов в любой момент времени. Причём, нередко в компаниях функционируют сразу несколько структурных подразделений, которые расположены в разных районах города, в разных регионах, городах, иногда и странах. Но в едином контролирующим центре, например, в головном офисе, благодаря внедрению эффективных технологий удастся видеть объёмы запасов, получать статистику о заказах, сводить все эти данные в единую таблицу.

Как выстраивать взаимоотношения с поставщиками и клиентами

Это ещё один непростой вопрос. Да, взаимоотношения с поставщиками, клиентами влияют на развитие бизнеса, его успешность. Это же формирует и положительное мнение о деятельности компании, то есть создаёт положительный имидж. Когда-то выстраивание таких взаимоотношений регулировалось лишь общими правилами наподобие предоставления оперативного сервиса, компетентности и прочего. Но на сегодня эти понятия намного шире.

Так, взаимоотношения с поставщиками, клиентами означают следующее:

Возможность поставок экономически выгодным способом, что позволит сэкономить как клиентам, так и компании

Соблюдение договорённостей относительно времени исполнения заказа. Если возникают какие-либо форс-мажорные обстоятельства, то клиент сразу же уведомляется об этом. Принимается решение об изменении, например, маршрута, о замене автотранспорта

Компания рассматривает способы предоставления особых условий сотрудничества, предложения льгот постоянным клиентам, что стимулирует больший спрос, вызывает максимальное доверие к сервису

Объектом для переговоров с поставщиками, клиентами также нередко являются и способы платежа, их своевременность. В некоторых случаях целесообразно рассмотреть возможность предложения отсрочки платежей. Это общепринятая мировая практика, что делает бизнес более мобильным, гибким относительно динамично меняющихся рыночных условий

В вопросе взаимоотношений с поставщиками, клиентами есть и много других нюансов. Важно грамотно уменьшать издержки: материальные, издержки времени. Также важно уменьшить расходы, связанные с переходом от одного поставщика к другому, что встречается довольно часто. Выявить объективную картину помогут и отчётные данные. В них указывается количество полученных претензий относительно комплектации, качества за какой-то период времени. Анализируется и число долгосрочных, среднесрочных, краткосрочных договоров сотрудничества. Выявляется объём, длительность простоя компании из-за нехватки товаров. А ещё, статистика должна обязательно выявить количество претензий, которые поступают со стороны надзорных и контролирующих органов. Например, в налоговой возникают вопросы, претензии, связанные с неблагонадежностью контрагентов. В некоторых случаях выявляются признаки, свойственные компаниям-однодневкам, что создаются исключительно для ухода от налогов.

Что означает управление транспортной и складской логистикой на практике

От грамотного управления зависит многое. Так, управление транспортной и складской логистикой означает деятельность сразу в нескольких направлениях. Специалисты ищут возможности для оптимизации стратегии транспортировки товаров, продукции, прочих материальных объектов. Они занимаются и контролем упаковки, выявляют её соответствие принятым стандартам. Профессионалы определяют действенные способы, позволяющие быстро урегулировать операции, связанные транспортировкой продукции и не только.

К тому же, управление транспортной и складской логистикой даёт возможность внедрять уже готовые решения, опираясь на деятельность других компаний. Ничто не мешает и перенимать передовой зарубежный опыт. Есть готовые решения, которые идеально подходят компаниям, функционирующим наподобие магазина. Есть решения для складов, учреждений, производственных цехов. Разрабатывается и программное обеспечение, технологии, позволяющие проконтролировать правильность нанесения маркировки.

Нужно учитывать, что в процессе управления складской и транспортной логистикой надо понимать специфику конкретного транспорта, склада, пункта хранения. Например, помимо классических складов есть и так называемые «транзитные перевозочные пункты», предназначенные не для постоянного, а для временного размещения партий товаров. Там хранят товары некоторое время перед погрузкой в железнодорожные вагоны и не только. Но это ещё не всё. Есть и другие виды складов, что тоже оказывают влияние на осуществление контроля, управления:

Существуют розничные склады, именно в них хранятся товары, которые поступают в продажу. Реализация ведётся как непосредственно с розничного склада, что, впрочем, случается нечасто, либо в точках продаж, которые расположены в непосредственной близости от розничных и складов

Таможенные. Как видно из названия, они предназначаются строго для размещения на время таможенных проверок

Оптово-распределительные. Они встречаются часто, что особенно актуально для крупных поставщиков, которые транспортируют партии товара в торговые сети

Есть и специальные склады, предназначенные исключительно для сезонного размещения, хранения

Практически всегда в компаниях есть резервные склады. Они задействуются тогда, когда не получается разместить товар в обычных точках складирования. Многие компании разумно решают обзавестись некоторыми резервными хранилищами, чтобы предотвратить перебои

Как видно, разновидностей существует немало, а значит и управление транспортной и складской логистикой будет отличаться.

Каковы перспективы логистического аудита предприятия

Несомненно, алгоритмы сотрудничества с клиентами будут меняться, поскольку меняются объективные условия, нормы законодательства. Имеется тенденция к ужесточению стандартов, законодательной базы. Это наблюдается практически везде, особенно в странах Европы. Всё больший акцент делается на экологичность логистической цепочки, в том числе на экологичность обслуживания складов, организации транспортировки. Создаётся и новое программное обеспечение, позволяющие охватить больший объём информации, проанализировать её, свести в единую базу данных. Меняются и программы высших учебных заведений, готовящих специалистов-логистов, экспедиторов, аудиторов, программистов, труд их должен соответствовать новым общественным и деловым стандартам.

Всё активнее задействуются научные достижения в данной сфере. Привлекаются даже спутники, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение, логистику. Особенно насущным кажется вопрос для обеспечения, например, вооруженных сил амуницией, продовольствием, запасами. Всё это тоже охватывает сферу логистики, хотя будут иметься и свои нюансы. В любом случае необходимо совместить материальные, информационные потоки, контролировать каждый этап, своевременно получать отчётности, правильно строить стратегии и тактики краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного развития. Оптимизируются и процессы транспортировки, погрузки, разгрузки, проведения сопутствующих манипуляций.

Задачей транспортной логистики является разрешение проблемы управления, контроля потока транспорта на всём маршруте или на отдельных участках. В соответствии с общедоступными данными, расходы на транспортировку, погрузку и выгрузку составляют в некоторых случаях до 50% от стоимости производства. В развитых странах с хорошей инфраструктурой такие показатели можно снизить с весьма больших 50% до 20.

Как оценивается качество логистических услуг

Это отдельное направление, имеющее свои показатели, параметры оценки. Качество логистических услуг имеет параметры следующие:

Осязаемость. Как видно из названия это физические показатели, которые можно осязать, потрогать, оценить визуально. Сюда входит много понятий, в том числе и качество конкретного оборудования, даже внешний вид персонала, современная оргтехника, особенности планировки складов, интерьер самого офиса и десятки других физических наименований. Они могут напрямую влиять на качество услуг либо непосредственно влиять на имидж компании, её деловую репутацию

Надёжность. Это ещё один важный параметр качества, что включает в себя чёткость следования графикам. К примеру, партии товара должны распределяться по складам, хранилищам в чётко в определённый день. Время иногда оценивается даже с точностью до минуты. Всё это подразумевает надёжность, которая, в свою очередь, является одним из параметров качества логистических услуг

Безопасность. Для некоторых клиентов безопасность — это основополагающее условие. Оценивается то, как обеспечивается сохранность объектов где бы то ни было: в пути следования, на складах, точках хранения, при прохождении таможенного контроля, в процессе проведения погрузочно-разгрузочных работ, при инвентаризации

Ответственность. Тоже очень важный критерий, показывающий, насколько серьезно относится компания к исполнению своих обязательств, насколько достоверную информацию она даёт по поводу гарантий, насколько соблюдаются и другие договорённости

Вежливость, взаимоотношения с клиентами, поставщиками, заказчиками. Да, это нематериальный фактор, но он тоже имеет большое значение. Сюда стоит отнести компетентность, корректность персонала, проявление искреннего интереса, оперативность в предоставлении запрошенной клиентами информации, готовность решать нестандартные ситуации, быстро действовать в форс-мажорных обстоятельствах. Сюда же можно отнести мотивированность сотрудников, их готовность расти, учиться, повышать свой опыт, совершенствоваться в правовой сфере, узнавать что-то новое, что будет полезно для компании в целом

Кому стоит заказывать аудит логистического предприятия

Не секрет, что сегодня можно смело говорить не только о насыщении, но и о перенасыщении рынка аудиторских услуг. Эта ситуация характерна практически для любых стран мира. При этом нельзя констатировать, что все или хотя бы большинство специалистов, позиционирующих себя профессионалами в сфере аудита логистического предприятия, являются таковыми на самом деле. Многих привлекает в эту сферу возможность хорошего заработка. По статистике, аудиторы входят в топ-10 самых высокооплачиваемых профессий. Но это не просто так. От них требуются знания, причём, довольно глубокие в совершенно разных сферах: законодательство, в том числе налоговое законодательство, знания технологий, судебных прецедентов, нюансы организации внешнеэкономической деятельности, специфика работы складов, пунктов временного хранения товаров и так далее.

Отдельные специалисты компании, занимающейся аудитом логистических предприятий, должны работать официально, то есть они должны быть внесенными в реестр на основании лицензий, других разрешительных документов.

Кроме того, в выборе исполнителя по-прежнему наиболее эффективным является способ сбора информации, отзывов. Часто профессионалы, занятые в аудите логистических предприятий, предлагают ознакомиться с конкретными отзывами клиентов. Целесообразно анализировать эти данные, но и не забывать о сборе отзывов на независимых источниках. К ним относятся специализированные форумы логистов, экспедиторов, предпринимателей, юристов и так далее.

Поможет сформулировать объективное мнение и наличие публикаций. Да, часто аудитом логистического предприятия занимаются действительно профи, которые активно делятся своим опытом на профессиональных и других специализированных ресурсах. Если есть публикации, если ведутся блоги, социальные сети, где выкладывается не только рекламная, но и профессиональная информация об аудите, то это станет хорошим признаком. Это поможет оценить то, насколько осведомлены люди об изменениях законодательства, о судебной практике, прецедентах.

Компании, предлагающие подобные услуги, прекрасно понимают это. Поэтому часто в блогах и социальных сетях они предлагают бесплатные онлайн-консультации. Ответы на самые распространённые вопросы пользователей выкладываются в открытом доступе. Это поможет сформировать лояльность, повысить доверие к компании, а заодно продемонстрировать всем желающим наличие специальных познаний в данной сфере. Нередко при ответе относительно аудита или смежных сфер специалисты указывают конкретные нормы законодательства или апеллируют к прецедентам, сложившимся в судебной практике.

В чём ещё заключается профессионализм аудиторов в логистике и логистическом консалтинге

Существуют и другие так называемые «дополнительные критерии». Компании, занимающиеся логистическим консалтингом и аудитом, обязаны регулярно проходить проверку, подтверждающую действительность их лицензии. Вся информация об образовании сотрудников, прохождении ими дополнительных курсов, повышении квалификации, о сдаче нормативов, аттестации самой компании должна находиться в открытом доступе. Неудивительно, что, борясь за внимание клиентов, компании выкладывают не только эту информацию, но и предоставляют скрины многочисленных сертификатов, свидетельств, лицензий и даже похвальных грамот.

Обязательно должны быть оговорены и нюансы и страхования профессиональной ответственности. Да, аудиторская компания не обязана страховать свою деятельность, в отличие, например, от транспортной, занимающейся перевозкой грузов, но страхование в данной сфере скажет о многом. Профессионалы знают, что важно застраховать ответственность в случае возникновения некоторых спорных моментов и при необходимости компенсировать убытки, которые возникли из-за непрофессионализма консультанта, аудитора.

Предприниматели, серьёзно занятые в данной сфере, несмотря на необязательность страхования, всегда заботятся об этом заблаговременно. Не стоит думать, что убытки в данной сфере преувеличены. Если говорить о транспортных компаниях, то наличие убытков более обоснованно. Так кажется многим со стороны. Однако нельзя исключать случаи, что из-за необоснованных, некорректных заключений по результатам проверок или из-за неправильно выстроенной стратегии развития у компании возникают проблемы с надзорными и контролирующими органами, в частности, с налоговой службой. В результате приходят уведомления о необходимости доплатить налоги или же налагаются штрафы за несоблюдение положений закона. И если выяснится, что аудитор упустил эту возможность из вида или просто не заметил её из-за некомпетентности, то возможно предъявление претензий. Это стандартная общемировая практика. Если говорить о странах Западной Европы и США, то страхование там ещё более распространено. Фактически, страхуются любые сегменты и сферы бизнеса, предпринимательской деятельности.

Формирование стоимости на аудит логистического предприятия

Вопрос цены во многом является первостепенным для многих клиентов. В некоторых случаях целесообразно предложить клиенту фиксированную стоимость, но иногда она рассчитывается в зависимости от специфики деятельности бизнеса. Иногда на сайтах можно встретить удобный виртуальный калькулятор, где после внесения базовых данных система в автоматическом формате рассчитает примерную стоимость услуг. Впоследствии стоимость будет скорректирована. Но для того чтобы максимально быстро получить цену, достаточно лишь отправить запрос, коммерческое предложение, где указаны базовые сведения. Также есть и другие особенности аудита логистического предприятия:

Учитывается количество привлеченных специалистов: общего профиля, узкоспециализированного профиля Необходимы будут специалисты, в частности, работающие с аудитом складов, анализирующее налоговую, бухгалтерскую, прочую финансовую отчетность, проводящие опросы, интервьюирование. Оценивается и техническое оснащение, наличие современных ПО Имеют значение сроки Порою клиентом необходимо провести аудит предприятия срочно, например, перед проверкой со стороны надзорных и контролирующих органов или перед продажей бизнеса, его реорганизацией Учитывается платёжеспособность клиента Часто для привлечения внимания предусмотрены более лояльные условия сотрудничества для представителей малого бизнеса

Однако в любом случае не стоит путать аудит и обычный «консалтинговый продукт». К сожалению, такая подмена иногда встречается. Если необходимо получить аудиторское заключение, то приглашаются именно аудиторы на предприятии. В свою очередь, консультанты, предлагающие консалтинговый продукт, анализируют финансово-хозяйственную деятельность, но это не подразумевает выдачу аудиторского заключения.

Важность личного контакта при выборе аудиторов логистического предприятия

В качестве последнего штриха придется отметить и личный контакт, знакомство. На этом этапе тоже встречаются ошибки. Так, некоторые потенциальные клиенты ограничиваются исключительно изучением послужного списка, резюме. Кроме того, недобросовестные исполнители порою хитрят, посылая не аудиторов, консультантов, а ассистентов, помощников. И здесь дело не только в более низком уровне компетенции, но и в том, что ассистенты, помощники не имеют права выдавать аудиторское заключение. Возможно, такое обстоятельство не всегда можно считать критичным, но подобная недостоверность не способствует укреплению доверия.

Некоторые потенциальные клиенты идут еще дальше, не ограничиваясь изучением резюме, отзывов, публикаций и даже личным знакомством. Они проводят интервью аудиторов транспортной логистики, логистического предприятия, пользуясь уже существующими наработанными методиками. Интервью позволяет сразу определить компетентность, готовность потенциального исполнителя предоставить конкретную информацию, сослаться на пункты закона, чётко, без обобщённых терминов ответить на вопросы.

Профессионалы, желающие показать свою заинтересованность, исследуют не только определённый узкий участок, например, производство, склад, бухгалтерию, но и смежные отделы. Исходя из высоких требований неудивительно, что и стоимость заказа аудита транспортной логистики и прочих видов априори не может быть очень дешёвой. Задействуются серьёзные силы, ресурсы, в том числе и в плане времени. Аудит не идёт всего лишь несколько часов и его невозможно закончить в течение одной смены. В большинстве случаев на его проведение уходит не один день. Всё это отражается в договоре. Подписание договора станет финальным аккордом. В нём указываются все существенные условия: полное наименование организации, фактический и юридический адрес, реквизиты, другие контактные данные, стоимость услуг, длительность, этапы, гарантии, страхование, ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. Кроме того, обязательно отдельным пунктом указываются обязательства аудиторов сохранять коммерческую тайну, не разглашать персональную информацию сотрудников, обеспечить безопасность хранения сведений.

Людмила Логистик УКР Эксперт в сфере транспорта и логистических процессов