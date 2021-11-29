Год от года растёт конкуренция среди компаний, оказывающих разнообразные логистические услуги, занимающихся перевозкой грузов, организацией их хранения. Вот почему так необходима автоматизация транспортной логистики, что позволяет снизить издержки в плане времени, финансовых затрат. Компания, которой необходимо перевозить грузы, знает, что организовать все довольно сложно, ведь надо обеспечить документооборот, рассчитать время, гарантировать безопасность, сохранность.

Автоматизация транспортной логистики

Она позволяет повысить продуктивность деятельности, обеспечить должный контроль, быструю обработку информации, на основании чего строится соответствующая статистика. Доказано, что автоматизация транспортной логистики позволяет решить не только эти, но и смежные задачи. При этом можно всё адаптировать под любые схемы деятельности, в том числе и сложные. Таким образом будут прозрачными все манипуляции, включая перемещения партии товаров.

Позволяет автоматизация транспортной логистики уменьшить риск утраты грузов. Кроме того:

Будет проще документировать бизнес-процессы

Проще организовать документооборот, что необходимо в том числе и для предоставления в надзорно-контролирующие органы

Аккуратно будет вестись налоговый, бухгалтерский, управленческий учёт

Конечно, в процессе автоматизации транспортной логистики потребуются затраты, но это можно рассматривать как инвестиции. Результат будет впечатляющим. Удастся адаптировать всё под специфику функционирования конкретного бизнеса, чтобы сделать отдачу от подобного внедрения эффективной.

Что даёт автоматизация логистических процессов с точки зрения потребителя

Если говорить в общем, то это позволит компании стать более конкурентоспособной, удержаться и даже расширить свои позиции в структуре современного рынка. Качественная автоматизация логистических процессов подразумевает не только выбор подходящего продукта, но и корректное внедрение его на практике. Нередко деятельность организации, предприятия построена так, что им не подходят базовые решения, то есть стандартные, без особых настроек.

Именно поэтому автоматизация логистических процессов внедряется специалистами своего дела, способными адаптировать базовые решения, сделать их поистине уникальными. Кроме того:

Нередко разрабатывается программное обеспечение, разнообразные решения, позволяющие оценить их на практике, то есть пользователям предоставляется демо-версия

Есть возможность подключаться к серверам удалённого типа, чтобы оценить функционал в полной мере

Можно ознакомиться с тем, как формируется отчётность, насколько улучшается качество бизнес-процессов как внутри компании, так и при взаимодействии с внешними потребителями, заказчиками, клиентами

В процессе автоматизации логистического процесса можно посмотреть конкретные примеры, которые были воплощены на практике. Удастся избавиться от самых насущных проблем. Например, проблем, связанных с нерациональным использованием транспортных средств. Это имеет место практически всегда, когда речь идёт о предприятиях, организациях, имеющих собственный автопарк. Причём, нерациональность использования имеет место независимо от того, насколько большим является автопарк и как часто он используется.

Профессиональная автоматизация складской логистики позволяет решить проблемы

Кроме нерационального использования есть и другой широкий спектр проблем, которые успешно устраняются, если внедрять современные технологии. Доказано, что автоматизация складской логистики и других видов позволяет быстрее обрабатывать входящие запросы. Кроме того, понять специфику поможет следующая таблица:

Если сведения сконцентрированы не в централизованной системе В таком случае практически всегда контролеры, операторы вынуждены совершать множество побочных действий, чтобы получить данные Человеческий фактор Практически всегда означает повышенный риск ошибок и трату времени. Ручные вычисления не самые точные, не быстрые

Все эти факторы, указанные выше, всегда перетягивают на себя ресурсы компании. А значит, автоматизация складской логистики или транспортной просто необходима. Это улучшает сообщение как внутри компаний, так и внешнее сообщение с другими участниками рынка, позволяет оперативно реагировать на поступающие запросы, претензии.

При автоматизации складской логистики решается множество попутных проблем. Владельцы бизнеса пересматривают количественный и качественный состав компании. Внедрение передовых решений позволяет грамотно сократить объем персонала, оставив лишь самых квалифицированных сотрудников.

Автоматизация логистики станет разумным решением

Если принято решение об отказе от механического, ручного труда, то можно внедрять нововведения поэтапно, постепенно, то есть в соответствии с согласованным со специалистами графиком. В таком случае автоматизация логистики, которая сопряжена с определёнными расходами, будет идти постепенно. Будут отлажены практические бизнес-процессы, улучшена коммуникация, скорость проведения манипуляций.

И, конечно, автоматизация логистики — это продуктивное распоряжение материальными ресурсами любого типа. А ещё, внедрённые инновационные технологии позволяют оценивать деятельность сотрудников, эффективность их работы и прочее. Для того чтобы понять многочисленные преимущества, стоит взглянуть на таблицу:

Возможность создавать отчёты Это включает в себя и отчётные функции. А ещё, предприниматели сумеют сравнивать показатели за текущий период и за аналогичные прошлые периоды Реальная картина дел С помощью подобных инноваций удастся в целом увидеть реальное положение дел на предприятии

Неудивительно, что автоматизация уже не рассматривается как дополнительная опция, но это стало насущной необходимостью, без которой само ведение бизнеса будет под вопросом. Можно наглядно ознакомиться с результатами, которые были достигнуты у других предпринимателей в смежных, аналогичных проектах.

При автоматизации логистики не придется увеличивать штат сотрудников, если возрастает оборот предприятия, организации. Не придется привлекать новых людей, если появятся новые клиенты, а все материальные ресурсы, включая технику и транспортные средства, удастся задействовать более эффективно.

Автоматизация транспортной логистики и других видов в оптимальные сроки

Не стоит затягивать с принятием решения, с введением подобных изменений на практике. Так, автоматизация транспортной логистики увеличивает эффективность работы ТС, оптимизируется их эксплуатация почти на четверть в сравнении с прежними показателями. При этом значительно возрастает контроль, формируется отчётность, снижаются риски. А также:

Удастся легче планировать эксплуатацию транспортных средств на будущее, учитывая реалии, всевозможные варианты развития событий

Удастся разработать оптимальные маршруты доставки, более грамотно составлять всю маршрутную карту

В результате меньше средств будет затрачено на ремонт ТС, их замену

Есть адаптированные, готовые отраслевые решения, позволяющие действительно оперативно выбирать транспорт, удовлетворить запросы самой компании, нужды заказчика. Это касается и тех сфер, где подразумевается задействование спецмашин. На сегодняшний день именно транспортная логистика считается высокозатратной, что негативно сказывается на итоговой стоимости продукции, товаров. При этом условия рынка диктуют необходимость от компании улучшать качество услуг, снижать затраты, ускорять темп бизнес-процессов.

Выгодное сотрудничество с представителями бизнеса

Подобные технологичные решения актуальны в большинстве случаев. Иногда именно автоматизацию рекомендуют специалисты как необходимое действие, чтобы преодолеть кризис. Кризис на предприятии может быть вызван разными причинами: внутренними факторами, внешними, нестабильностью мировой или национальной экономики. Но каковы бы ни были причины, с помощью автоматизации процессов удастся их нивелировать. Это касается производства, отправки заявок на перевозку, размещение. Касается это инвентаризации, переупаковки, приёмки, размещения на складе, подбора и перемещения в зону отгрузки, внутрискладской транспортировки, контроля качества, общения с клиентами.

Как видно, звеньев в любом бизнес-процессе задействовано немало. Если говорить кратко, то автоматизация позволяет проводить любые манипуляции более точно, быстро, с максимальным контролем и минимумом риска. В противном случае практически всегда придётся компенсировать это увеличением количества персонала. Такой подход по сути означает материальные затраты, которые можно было бы потратить более разумно, с большей отдачей.

Помощь в любое время

В любое время можно познакомиться с примерами, демо-версиями и на основании полученной информации решать, насколько обоснованной будет автоматизация. Иногда предприниматели обращаются лишь за получением предварительной информации, интересуют их и экономические обоснования, примеры расчётов, выражение экономии в процентном отношении, конкретных цифрах. Затем на основе полученных данных, на основе ознакомления с отзывами на независимых ресурсах принимается решение. Но, как правило, предприниматели независимо от формы и размаха бизнеса видят, насколько обоснованы с экономической и финансовой точки зрения такие варианты для автоматизации складской, транспортной логистики и всех логистических процессов.

Людмила Логистик УКР Эксперт в сфере транспорта и логистических процессов