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Товары, продукция, сырье нуждаются в хранении, они участвуют в обороте в соответствии с планами развития компании и размещаются на складах. Вот почему так важна складская логистика, которая использует теоретическую базу и практические навыки, оптимизируя процесс.

Какие задачи выполняет современная складская логистика

Это комплекс мероприятий, которые заключается в разных действиях, направленных на достижение одной цели, то есть оптимизации. Так, современная складская логистика — это анализ поступающей информации об эффективности использования складов и других площадок для хранения товаров, продукции или сырья. Кроме того, она выполняет следующие задачи:

Анализирует методы работы с партиями товаров, выбирая самые эффективные, позволяющие максимально оптимизировать и контролировать процесс.

Разработка, изучение процесса логистики в конкретной точке, на конкретном складе. Используются общие методы, но учитывается и специфика бизнеса.

Рассчитывается оптимальное количество складов, выбирается нужная планировка, конфигурация. Как известно, эти помещения отличаются не только площадью, но и принадлежностью к тому или иному классу. Например, склады класса «А» считаются самыми лучшими, поскольку они изначально возводились именно как пункты хранения грузов. Есть и другие склады, которые переоборудованы из хозяйственных помещений. Они по некоторым показателям уступают аналогам категории «А».

Да, складская логистика — это понимание того, что именно от организации хранения, движения товаров во многом зависит успех деятельности компании, хорошие показатели торговли, число клиентов. Актуально это для многих других предприятий, организаций.

Правильная организация работы склада

Происходит эффективный сбор логистической информации, учёт, инвентаризация, то есть обеспечивается нормальный рабочий процесс. Плюс, понять, что такое организация работы склада, поможет следующая таблица:

Технические показатели склада Автоматизированность, соотношение автоматизации и механизации, специфика оборудования Продукция, для которой подобрано именно это хранилище Как правило, это инструменты, сырьё, готовые изделия, тара, отходы переработки, комплектующие, расходные материалы. Также они делятся на пищевые и непищевые продукты

Корректная организация работы склада — это целый процесс, учитывающий, какова специфика помещения с конструктивной точки зрения. Так, бывают одноэтажные или двухэтажные склады или даже с большим количеством этажей, открытые и закрытые, обычные либо утеплённые, подготовленные для эксплуатации в любые сезоны, есть аналоги с навесами.

При организации работы склада учитывается и то, являются ли эти конструкции арендуемыми или же находятся в собственника компании. Так, могут быть внутренние базы предприятия, временные логистические сооружения разборного типа.

Почему важна организация склада

Склад — это передвижение товаров, учёт, контроль. Современная организация склада традиционно делит передвижение любых материальных объектов, ценностей на категории:

Внутреннее движение материальных ценностей.

Входящее.

Исходящее.

То есть погрузка и выгрузка объектов и непосредственно перемещение внутри компании, внутри склада. Именно здесь происходит транспортная, складская логистика, сортировка и маркировка, оптимизируются затраты на доставку грузов, перераспределение их по транспортным средствам. Организация склада являет собой и деятельность сотрудников. Они собирают партии, комплектуют заказы в соответствии с пожеланиями клиентов.

В процессе организации склада важно быстро перегруппировать грузы, собрать партию, необходимую клиенту, подготовить документацию для транспортировки, то есть выписать товарные накладные. Специалисты заносят всё в базы данных, чтобы движение товарных групп отображалось в логистической отчётности. Передвижение товаров происходит автоматическим или механическим способом, например, с помощью стеллажных подъемников, сборщиков.

Какими должны быть эффективные в работе склады

Главные принципы функционирования — это оптимальное использование пространства. Поэтому подбирается и подходящая планировка, всё делится на отсеки, имеющие свои цели. Как правило, логистические склады имеют следующие отсеки:

Зона выдачи товаров.

Зона сортировки, маркировки.

Зона хранения на складе.

Зона приёма возвращенных товаров.

Зона комплектации.

Конечно, это примерный перечень, ведь логистические склады во многом подстраиваются под специфику бизнеса, особенности продукции. В большинстве случаев сходные товары находятся рядом, в непосредственной близости. Активно задействуется не только горизонтальное, но и вертикальное хранение на складе. В этом помогают стеллажи, стеллажное оборудование. Количество ярусов варьируется, но в большинстве случаев число ярусов не превышает пять.

Кроме того, в логистических складах, оборудованных в соответствии с правилами, продумывается и оптимальная ширина проходов. Она должна быть достаточной, чтобы по проходам свободно прошёл человек или бы без проблем переместилась небольшая складская техника. Как правило, это погрузчики разных типов.

Современная складская логистика в Украине

Во многом перенимается зарубежный опыт, ведь эта сфера начала интенсивно развиваться несколько раньше, чем в Украине. Сегодня современная складская логистика в Украине — это и учёт местных реалий, требований законодательства. Не секрет, что многие стандарты отличаются, в том числе и противопожарные, санитарно-гигиенические. Во всех странах Европы и мира в целом намечается тенденция к ужесточению требований функционирования склада, чтобы гарантировать безопасность жизни, здоровья людей, сохранность имущества.

Известно, что современная складская логистика в Украине — это акцент на скорость товарооборота, оперативность выполнения поставленных задач. А еще, необходимы другие базовые факторы:

Обеспечение сохранности объектов на складе Они должны быть защищены от порчи, хищения, утраты. Для этого задействуется современное оборудование, технологии, проверяется и качество упаковки Экономичность Она означает эффективность работы звеньев в складской логистике, возможность одновременно работать нескольким людям, совершая разные логистические операции

В современной складской логистике в Украине учитываются и пропускная способность, скорость каждой процедуры, изучаются и энергозатраты, необходимые для содержания склада, интенсивность эксплуатации техники, оптимизация маршрутов при передвижении товара непосредственно внутри помещений.

С чего начинается организация работы склада

Эта процедура тоже подразумевает несколько этапов, направленных на достижение единой цели. Для начала организация работы склада — это выбор подходящего помещения, проведение расчётов. Также это проведение калькуляции, что наглядно покажет, выгодно ли покупать склад или же стоит брать его в аренду. Учитываются и особенности близлежащей инфраструктуры, площадь, возможность разместить стеллажи и стеллажное оборудование в несколько ярусов.

Также при организации работы склада надо учесть специфику тары, например, паллеты, ящики, коробки. Важно подобрать соответствующее оборудование для транспортировки, подъема. Как правило, предприниматели выбирают удобные стеллажи. Но и здесь выбор будет не таким простым, поскольку существует огромное разнообразие стеллажного оборудования для склада, что отличается предельно допустимой нагрузкой в расчете на один квадратный метр, количеством ярусов, отделений, габаритами, возможностью организовать более узкие или широкие проходы.

Многое зависит и от квалификации персонала, его мотивированности. Специалисты, которые организуют работу склада, в большинстве случаев имеют высшее логистическое образование. Приветствуется и солидный практический опыт, знание логистики, экспедирования, аудита, информационных технологий, составления финансовой отчётности, проведения инвентаризации. То есть фактически — это профессионал, способный выполнять разные (смежные) функции. Неудивительно, что складские логисты и аудиторы — одна из самых высокооплачиваемых работ не только в Украине, но и в мире.

Организация работы склада — выгодные инвестиции в успех компании

Да, чтобы оборудовать всё должным образом, наладить логистику, внедрить автоматизированные программы, позволяющие минимизировать ручной труд на складе, требуются вложения. Иногда эти вложения довольно существенные. Но если всё рассчитать правильно, то подобные траты обязательно окупятся, поскольку они:

Позволят отказаться от некоторых издержек в логистике.

Позволят сократить время обслуживания клиентов, комплектации, сортировки, маркировки, подготовки к отправке.

Позволят сократить ручной труд на складе и убрать так называемый «человеческий фактор», поскольку процессы будут автоматизированы.

Будет налажено и наблюдение, контроль. Предъявляются высокие требования и к качеству wi-fi, который должен покрывать всю площадь склада, включая верхние ярусы, этажи.

Качественная современная складская логистика в Украине означает не только успешный запуск после предварительной подготовки и поиск подходящего помещения, но и последующий контроль. Именно поэтому периодически приглашаются аудиторы для независимой оценки, выявления эффективности работы склада. На эффективность влияет множество факторов, даже высота потолков, специфика отделочных материалов склада, вентиляция в помещении, отопление, материал пола, его толщина, возможность проводить разнообразные погрузочно-разгрузочные работы. Имеет значение и удобный подъезд к складу, безопасность логистики.

Какие ещё аспекты необходимо знать при организации складской логистики

Надо определиться со складскими единицами: поддоны, паллеты, сетки, ящики. Учитывается и то, принадлежит ли склад производству, торговой, экспедиторской, транспортной, логистической компании. Некоторые помещения можно эксплуатировать круглый год, другие же имеют четкую сезонную направленность. Есть специализированные, универсальные или смешанные. В зависимости от оснащения есть автоматические, механизированные, автоматизированные склады или не механизированные. Некоторые склады целесообразно выбирать с хорошими дорожными подъездами или даже с железнодорожными подъездными путями. Всё это зависит от специфики деятельности компании. Конечно, важно обеспечить и комфорт людям, то есть продумать расположение санузлов, раздевалок, где можно безопасно оставить одежду.

Складская логистика должна быть направлена на оптимизацию бизнес-цепочек, удобную разгрузку и приёмку, экологичность. В последнее время именно вопрос экологичности выходит на первое место.

Документальное сопровождение

Часто на складе проводится и унитизация товаров, что означает формирование внушительных партий из разнообразия мелких. Это позволяет снизить затраты, поскольку будет обеспечена доставка сразу нескольким заказчикам. Главные принципы успешного запуска склада — это правильный подбор помещения, учёт площади, месторасположения, выбор подходящего оборудования, оптимизации, информационных потоков, правильный подбор сотрудников, отчётность, учет и контроль. Любое перемещение товара должно отражаться в базе данных, в документах. Ведется и журнал поступления товара, регистрируется выдача доверенностей, есть приходные ордера, карточки учета материалов, накладные, разрешающие отпуск материалов. Как видно, перечень документов довольно внушителен, большинство из них подразумевает возможность составления в онлайн формате с занесением в единую базу данных по логистике и с последующим архивированием.

Основными специалистами, работающими на складе, являются маркировщики, комплектовщики, упаковщики, операторы погрузчиков, бухгалтера, кладовщики, грузчики, охрана. Они подчиняются непосредственно менеджеру, заведующему, отвечающему за правильную логистику, соблюдение алгоритмов взаимодействия сотрудников друг с другом и с клиентами. Периодически важно проверять все нюансы, в том числе и, например, качество упаковки, защитной плёнки, наличие маркировки, нанесение всей информации относительно специфики товара на складе, даты производства, сведения о производителе и так далее.

Людмила Логистик УКР Эксперт в сфере транспорта и логистических процессов