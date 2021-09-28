Что такое финансовый консалтинг

Понятие «консалтинг» появилось в лексиконе в жителей стран Центральной и Восточной Европы в конце 90-ых годов. Это выражение означает оказание консультативных услуг разного характера. В странах Запада такие понятия, как «финансовый консультант», «консалтинг» появились гораздо раньше, однако это имеет и свои преимущества, поскольку украинские предприниматели имеют прекрасную возможность перенимать зарубежный опыт, уже апробированный на практике, адаптируя его к местным бизнес-реалиям.

Кто такой финансовый консультант

Это популярная услуга, которая означает предоставление актуальной информации, применимых на практике стратегий, позволяющих сделать бизнес более эффективным. Профессиональные финансовые консультанты, оказывающие подобные услуги — это значит следующее:

Возможность учесть специфику конкретного бизнеса, сферы деятельности: сельское хозяйство, сфера услуг, промышленность, торговля сырьём, производство оборудования и спецтехники, медикаментов и прочее.

Анализ финансового аспекта бизнеса, выявление сильных и слабых сторон. Из этого и будет выстраиваться правильная стратегия.

Выстраивание целей среднесрочного, краткосрочного и долгосрочного характера. Да, учитывая реальное положение дел, не всегда предприниматели могут быстро, буквально в считанные недели или месяцы после проведения финансового консалтинга внедрить все рекомендуемые изменения. Это требует определенных материальных затрат, времени, подготовки персонала. Поэтому в большинстве случаев подобные изменения внедряются плавно, этап за этапом.

Независимость. Финансовый консультант — это независимое лицо. В подавляющем большинстве случаев он не является сотрудником компании, никак не связан лично с бизнесом предприятия, что позволяет ему полностью окунуться в данную сферу и предложить самые эффективные решения, наработки.

Главные направления в финансовом консалтинге

Направления деятельности — это условно вектор движения, что зависит от целей, задач. Финансовый советник производит оценку инвестиционных проектов. Это одно из направлений, оно актуально для многих предпринимателей. Важно объективно рассмотреть инвестиционный потенциал бизнеса, оценить эффективность подобной отдачи. Также многое скажет о направлениях в финансовом консалтинге следующая таблица:

Управление капиталом В предпринимательстве средства делятся на собственные и заемные. Финансовой консультант оценивает соотношение заемных и собственных средств, из этого будут даны рекомендации относительно дополнительного привлечения денег в виде займов, кредитов Учет текущего состояния дел Это одно из первостепенных направлений. Объективная картина происходящего позволит понять, каковы перспективы и в каком направлении предприятие, организация будет двигаться дальше. Оценивается и кадровая ситуация, инвестиционный фон и другие факторы

А еще, важно проработать систему бухгалтерского учёта. Особенно насущной является данная проблема для новых компаний, которые только начали свою деловую деятельность. Гораздо проще сразу организовать финансовый контроль на первых этапах, нежели впоследствии приводить в порядок финансовую деятельность компании, которая велась с множеством нарушений.

Основные этапы в финансовом консалтинге

Любая процедура консалтинга, и финансовый консалтинг тоже не исключение, подразумевает соблюдение этапов, то есть алгоритмов действия. Их не так много, но каждый из них существенен:

Составление объективной картины, анализ ситуации. Проводится консультация, финансовый консультант запрашивает сведения относительно состояния компании, текущей ситуации в финансовой и смежных сферах. Обязательно чётко обозначить цели, задачи подобного партнёрства и составить конкретный перечень бухгалтерских и прочих финансовых документов, что должны быть предоставлены для проведения полноценного анализа финансовым советником.

После изучения информации будет выявлена проблема, и советник приступает к составлению стратегии, направленной на преодоление выявленных проблем. Всё это координируется с целями и задачами, что были озвучены на первом этапе.

Готовые стратегии, проекты, планы передаются клиенту. Финансовый советник объясняет нюансы их внедрения на практике, реализацию. Если есть вопросы относительно внедрения на практике рекомендаций и стратегий, то они должны быть обсуждены именно на этой стадии.

Заключительным этапом в консалтинге, логистике или в другой сфере станет реализация советов, стратегий. Нередко реализация, то есть воплощение на практике, происходит под наблюдением финансового советника, который контролирует ситуацию в компании после проведения аудита, консалтинга.

Да, эти этапы возможно покажутся очень простыми, не подразумевающими каких-то сложностей, но на самом деле за каждым из них стоит огромный объем работ. В свою очередь, финансовые советники знают, что данные этапы консалтинга подразумевают и подэтапы. Таким образом алгоритм действий гораздо более сложен, с необходимостью анализа множества деталей и нюансов каждого конкретного бизнеса.

Подробнее о финансовом консалтинге в логистике

Привлечение финансовых советников в сферу логистики тоже уместно. Это может касаться, например, анализа работы складских помещений, оборудования, технологий информационных систем, анализ деятельности сотрудников. Задачей любого финансового советника является оптимизация расходов на логистическую деятельность. Логистическая деятельность состоит из нескольких звеньев, и каждое звено означает временные и материальные затраты, отдачу, результативность. Именно их и оценивает финансовый советник, позволяя логистике предприятия быть более гибкой, адаптированной к реалиям, менее затратной.

Проводится диагностика всей логистической системы предприятия, смежных областей деятельности. Выявляются перспективные и неперспективные сферы логистизации. Постпроектное сопровождение бизнеса компании тоже неотъемлемый этап, и именно тогда можно говорить о комплексном подходе и максимальном результате. Иногда стремление во что бы то ни стало уменьшить финансовые траты в логистике негативным образом сказывается на безопасности, нивелировании рисков. Так, снизить затраты можно, например отказавшись от страхования, внедрения систем контроля и учета и даже наблюдения на складах. Но подобная экономия существенно повышает риски хищения товара, неправильного учёта, порчи имущества и не обеспечит должным образом организованный контроль за деятельностью сотрудников компании, что тоже повышает риски финансовых потерь.

Когда наиболее уместен финансовый консалтинг

Если говорить в общем, то финансовый консалтинг в логистике и в других сферах уместен в любое время, на любом этапе развития бизнеса, когда необходимо оптимизировать процессы, получить объективную картину происходящего. Но считается, что есть некоторые этапы, моменты, когда приглашение финансового советника будет максимально уместным. Понять это поможет следующая таблица:

Момент принятия решения о расширении деятельности Это может быть появление точек сбыта, расширение производственной деятельности или выход на международный рынок Если планируется проверка контрольно-надзорных органов Классикой можно нарисовать выездную проверку со стороны налоговых органов. В таком случае предварительный консалтинг, аудит необходимы

Также руководители часто желают знать, насколько компетентны специалисты в бухгалтерии, составляющие финансовые отчёты, выписывающие накладные документы, проводящие инвентаризацию.

Каковы требования, предъявляемые к финансовым советникам

Есть минимум требований, предъявляемых к советникам, консультантам, предлагающим услуги в данной сфере. Специалист должен иметь законченное профильное образование, хорошую репутацию, знание теоретических и практических основ. Существуют и другие требования:

Понимание специфики конкретного бизнеса.

Наличие юридических познаний, в том числе правоприменительной практики, сложившихся прецедентов в арбитражном и судебном процессах.

Учет международных стандартов, зарубежного опыта, что будет существенным плюсом, позволяя максимально оптимизировать издержки, внедрить передовые системы учёта и контроля.

Финансовый советник должен быть способен оценить и то, как внедряются и насколько рационально используются информационные технологии, а также программы, позволяющие минимизировать деятельность работников в ручном формате. Вся информация о цепочках логистики поступает в общую базу данных.

Специалист должен быть способен работать быстро и не парализовать деятельность компании. По прямым или косвенным признакам он составляет объективную картину происходящего, делает выводы и сразу составляет рекомендации, отчетность. Привлечение советников, аудиторов в сфере логистики не должно затруднять работу компании, мешать сотрудникам выполнять свои прямые обязанности.

Качественные подходы к консалтингу в логистике

Понятие «качество», возможно, будет разниться у тех или иных специалистов. К сожалению, в данном сегменте рынка наблюдается такая ситуация, что некоторые советники по окончании мероприятий буквально заваливают заказчика обилием теоретической информации. В результате клиент получает не конкретные рекомендации, практически применимые стратегии, а рефераты, содержащие множество специализированных и не совсем понятных терминов. Такую работу нельзя отнести к категории качественной, практически полезной. Да, иногда возникают сложности, поскольку порою в компаниях нет полноценной финансовой отчётности, нет информации о логистической системе, деятельности планово-экономического, маркетингового отдела. Поэтому финансовый советник часто выступает и в роли аудитора, собирая информацию заново, структурируя ее.

Информация — основа для создания рекомендаций

Именно объективная информация станет залогом успеха финансового консалтинга в логистике или в другой сфере. Иногда целесообразнее приглашать в команду специалистов, работающих по разных направлениям. Анализируется и деятельность технического персонала, который непосредственно формирует информационные потоки. Анализируются процедуры сбора данных, их обработки, систематизации. Далеко не всегда продвинутые технологичные решения можно воплотить в жизнь, потому что в компании отсутствует соответствующая материальная база. Даже обычное программное обеспечение базового уровня присутствует не на всех предприятиях. А значит, не удастся эффективно собирать, передавать, обрабатывать информацию.

Залогом успеха станет и знание технологий производства, то есть учет нюансов деятельности конкретного предприятия. Финансовые советники, как показывает практика, способны эффективно решить и другую важную задачу — сохранение коммерческой информации. Финансовые сведения компании тоже представляют собой большую ценность. Коммерческая тайна, отчёт о показателях деятельности бизнеса не должны попасть к третьим лицам. Поэтому задачей советника является и разработка рекомендаций по информационной защите бизнеса.Порой для оптимизации расходов некоторые сферы деятельности компании рекомендуется вывести на аутсорсинг. Это в полной мере касается и логистики, взаимодействия с клиентами, работы склада, транспортировки грузов, других сфер. Несомненно, требования, предъявляемые к финансовым советникам, будут расти. Такая тенденция наблюдается во всём мире. Эта профессия ответственная, подразумевающая необходимость постоянного повышения образования. Это компенсируется и тем, что зарплата профессионалов, занятых в данной сфере, является одной из самых высоких. За услугами обращаются представители малого, среднего и крупного бизнеса, в том числе и холдинги, торговые дома, розничные торговые сети.

Людмила Логистик УКР Эксперт в сфере транспорта и логистических процессов