Что такое складская логистика и как грамотно управлять складом

Полноценно работающая система по доставке товаров, сырья продуктов невозможна без правильной организации технических моментов. Ключевую роль в этом играет и складская логистика, обеспечивающая сохранности партии товаров независимо от их объёма, специфики. Также она обеспечивает возможность проводить манипуляции с грузом: отсортировать, принимать новые товары, функционировать как пункт выдачи и не только.

Что такое складская логистика, какова её специфика

Если говорить кратко, то это налаженный, полноценно работающий механизм. Неотъемлемой частью складской логистики являются сами объекты, сооружения для сортировки, маркировки, выдачи и приёмки, распределения партии товаров. Конечно, нормальное функционирование невозможно без связи и с другими элементами этого отлаженного механизма, например, с транспортной логистикой, обеспечивающей непосредственно доставку. Именно от сохранности, возможности оперативного обработать груз зависят бизнес-возможности компаний, конкурентоспособность, возможность выйти на новый уровень, например, с регионального на международный.

Каковы основные функции складской логистики

Есть разные виды выполняемых функций, являющихся ключевыми. Так, основные функции складской логистики можно обозначить следующим:

Проведение операций по комплектованию партии товара. Часто на складе хранятся самые разные приспособления, оборудование, виды сырья, товары. Заказчиков интересует разная комплектация, поэтому, как правило, отдельные отсеки на складах вводятся именно для комплектации, проверки укомплектованности партии, а иногда и маркировки.

Непосредственное хранение товаров. Это основная функция, которую выполняет складская логистика. Товар выпускается, производится в определённый момент, проходит несколько этапов, а конечной точкой считается реализация, отправка клиенту. Чем меньше проходит времени с момента выпуска товара до непосредственного вручения его заказчику, тем лучше для функционирования компании.

Дополнительные логистические услуги для клиентов. Они заключаются в подготовке грузов для фасовки, реализации, маркировки, распаковки, проверки работоспособности, полноты комплектации.

Также основные функции складской логистики — это и унитизация, то есть объединение относительно небольших объёмов партий товаров в более крупные. Они оформляются, развозятся заказчикам. Процесс объединения партий грузов поможет сделать логистические услуги более доступными.

Есть разная градация основных функций складской логистики, и вышеозначенный пример не единственный, но всё направлено на оптимизацию расходов, сокращение финансовых, временных затрат в организации бизнеса.

Какова должна быть оптимальная организация работы склада

Как известно, есть разные по функциональному назначению хранилища. Правильная организация работы склада зависит и от его вида. Понять это поможет следующая таблица:

По конструктивным особенностям Склады делятся на закрытые и открытые, состоящие из одного этажа, нескольких этажей В зависимости от специфики хранимых товаров В основном они подразделяются на сырьевые, для мусора и отходов, оборудования, готовой продукции

Оптимальная организация работы склада — довольно сложный механизм. Иногда бывают ситуации, когда владельцы бизнеса уверены, что всё функционирует по правилам и нет никаких лишних расходов. Однако во время проведения независимого аудита, что стал так популярен в последние годы, выясняется, что при правильной организации удастся значительно снизить издержки. Иногда снижение издержек доходит до 30-50% от объема всех расходов на обеспечение деятельности хранилищ.

При организации работы склада нужно учесть это, является ли подобная хранилища заводскими или страховыми, сырьевыми, перевозочного транзитными, производственными. Есть и отдельная категория объектов, которая расположена вблизи железнодорожных станций, аэропортов. В таком случае они выполняют и важное стратегическое значение, обеспечивая своевременную транспортировку сырья, грузов, вооружения, оборудования для нужд страны.

Какие важные принципы подразумевает организация склада

Складская логистика и смежные темы является объектом пристального изучения специалистов. В странах Западной Европы, Северной Америки организация склада и другие звенья логистической цепочки изучаются пристально с 70-ых годов прошлого века. Именно тогда логистика как наука начала развиваться, поскольку значительные улучшения коснулись и инфраструктуры.

Невозможна правильная организация склада, если нет дорог надлежащего качества, а также если недостаточно железнодорожных составов, если нет достаточного количества аэропортов и железнодорожных станций. Именно в 70-ые годы прошлого века и началась так называемая «революция инфраструктуры» в странах Северной Америки и в Европе. В Центральной и Восточной Европе это направление стало развиваться чуть позже. Однако отечественные специалисты охотно перенимают зарубежный опыт, адаптируют его под местные реалии.

Правильная организация складов подразумевает следующие принципы:

Выявление оптимального количества и площади складов. Если у компании в наличии есть большие площади, но её деятельность не позволяет использовать их по максимуму, то простой свободных площадей будет, скорее, минусом, нежели плюсом. К тому же, дополнительное пространство подразумевает траты на содержание, охрану, ремонт. Поэтому одним из главных принципов в организации склада является принцип оптимального соотношения между потребностями рынка и наличием определённого количества хранилищ.

Учёт инфраструктуры, ее расположения. Даже если склад современный, с оптимальной площадью, хорошей охраной, но находится он вдали от важных транспортных узлов или же располагается в местах с не самой лучшей инфраструктурой, то его рентабельность значительно снижается. Расположение играет огромное значение в нормальном функционировании всей системы логистики.

Специфика владения складом. Давно ведутся споры о том, что является предпочтительнее: покупка помещения, аренда, покупка хозяйственного объекта из относительно недорого с последующей переделкой его под склад и так далее. Нельзя сказать однозначно, что лучше — аренда или покупка, поскольку важно учитывать каждую конкретную специфику бизнеса. Практика показывает, что во многих случаях обращение к услугам аутсорсинга является более выгодным с финансовой точки зрения.

Какие ещё классификации складов существуют

Выше были перечислены основные разновидности, которые встречаются чаще всего. Но есть и другие градации, которые будут влиять на то, как будет организована работа предприятия. Так, многое зависит от уровня технического оснащения. Бывают хранилища с полной автоматизацией, с частичным управлением при помощи механизации, полностью механизированные, автоматические. Конечно, чем больше надёжной автоматики задействовано в работе, тем меньше риск утраты, порчи товара, возникновения пожаров, техногенных катастроф, что происходит из-за человеческого фактора.

Кроме того, в зависимости от места в логистической цепочке складской логистики объекты будут делиться на те, что предназначены для предприятий торгового типа или для посредников, для других логистических компаний или для компаний-экспедиторов. А ещё, бывают склады, что предназначаются исключительно для производителей.

Почему важно знать основы складской логистики

На сегодняшний день специалистов в данной сфере готовят во многих учебных заведениях, в том числе и в высших. Получение профессии логиста в высших учебных заведениях вполне оправданно, поскольку намечается тенденция к ужесточению требований относительно передвижения сырья, продукции, товаров. Возрастает и конкуренция в данной сфере. Относительно недавно были введены и весьма жесткие экологические стандарты, а также санитарно-гигиенические, противопожарные, многие другие. Именно поэтому ценятся больше всего те специалисты, которые получили образование в высших учебных заведениях, имеют определённый практический опыт. Однако найдётся немало желающих узнать, что такое основы складской логистики, то есть пройти обучение по сокращённой программе, где упор делается в основном на практику. Особенности подобного обучения поможет понять следующая таблица:

Акцент на знание правовых основ Многочисленные стандарты, требования хранения, перевозки, работа с претензиями клиентов, исками, выступление в суде в качестве истца или ответчика — всё это встречается на практике довольно часто, поэтому в складской логистике требуются специалисты, владеющие правовыми основами Акцент на оптимизацию расходов Снижение издержек можно смело назвать трендом, который интересует подавляющее большинство предпринимателей, в том числе представителей малого, среднего, крупного бизнеса

Познавая основы складской логистики, удастся сделать акцент именно на этих двух важных компонентах. Полученные знания пригодятся для организации работы компаний, которые работают в сфере добычи сырья, переработки, производства товаров, оборудования, продукции и не только.

В качестве основного компонента основ складской логистики фигурирует и умение бизнеса снизить риски. Это означает необходимость внедрения автоматизированных систем учёта, контроля. Обеспечивается контроль за перемещением товаров, людей, скоростью и качеством погрузки и загрузки. Это означает, что приходится иметь дело с большими объемами данных, которые поступают для анализа в единую точку в режиме реального времени.

Обеспечение должного контроля в складской логистике

В данной сфере активно внедряются информационные технологии. Вот почему люди, профессионально занимающиеся данной стезей, должны владеть и техническими основами. Как правило, контроль осуществляется по нескольким направлениям:

Контроль за сохранностью товаров.

За наличием достаточного уровня запасов.

За аккуратностью действий сотрудников. Оценивается в том числе их перемещение по помещению, время, когда они пришли на территорию, покинули её.

Важно контролировать то, насколько быстро происходит загрузка и разгрузка, каков объем поступающего груза за определённый период времени, например, за несколько часов, за день или за неделю. Учитывается то, как часто поступают заявки от клиентов, как быстро обрабатываются, как производится комплектация.

Невозможно представить складскую логистику и без нормального обеспечения документооборота. Это критически важно для того, чтобы владельцы бизнеса имели чёткое представление об объёмах работы, доходах и расходах, убытках и других факторов. Плюс, это важно для своевременного и корректного составления документов, которые впоследствии будут подаваться в налоговые и другие надзорные контролирующие инстанции.

Какой будет складская логистика в будущем

Если сравнить то, как организовывалась складская логистика в начале своего развития, то есть в 70-ые годы прошлого века, то становится очевидно, насколько велика разница с настоящим временем. Специалисты уверены, что в дальнейшем эта сфера также будет трансформироваться. В частности, будут появляться всё новые и более совершенные системы управления, мониторинга, контроля. Всё более очевидной будет выгода инвестиций в автоматизацию, хотя это считается довольно дорогостоящим процессом. Именно поэтому многие компании переходят на автоматизацию не сразу, а постепенно, поэтапно.

По-прежнему большинство специалистов уверено, что профессионалы, работающие в логистике, будут входить в топ самых высокооплачиваемых профессий. Это обосновывается и большой ответственностью, которая возлагается на них и высокими требованиями, то есть знанием законодательства, технических основ, умениями принимать правильные и быстрые решения в критических ситуациях и так далее.

Людмила Логистик УКР Эксперт в сфере транспорта и логистических процессов